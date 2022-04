Ultima chiamata per il Cile, che nella notte italiana tra martedì e mercoledì ospiterà l'Uruguay per l'ultimo match di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Martin Lasarte, ct della Roja, dovrà fare a meno di Claudio Bravo e Paulo Díaz, entrambi squalificati: in porta andrà Brayan Cortes, mentre il posto del difensore del River Plate dovrebbe essere preso da Guillermo Maripan del Monaco. Inamovibili i due interisti Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che dovranno trascinare il Cile nell'ardua impresa di strappare l'ultimo pass per il Qatar.