L'Argentina scenderà in campo all'1 in amichevole contro l'Ecuador. Il ct argentino Lionel aloni ha deciso di schierare titolare il nerazzurro Lautaro Martinez in tandem con Julian Alvarez, che spesso era stato considerato alternativo a lui. A completare il tridente l'ex Juventus Angel Di Maria. Ecco la formazione ufficiale dell'Albiceleste:

Argentina (4-3-1-2): Martinez; Montiel, Romero, Lisandro, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di María, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.