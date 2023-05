Maurizio Sarri è stato chiaro: vuole cinque nuovi acquisti per poter portare la Lazio al traguardo della prossima Champions League. Come riporta Il Messaggero, per rimpiazzare Marcos Antonio che appare destinato all'estero i nomi in cima alla lista sono quelli di Lucas Torreira e Jerdy Schouten. Come interni di centrocampo, invece, si seguono due giovani interessanti: Nicolò Fazzini dell'Empoli e Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell'Inter attualmente alla Reggina.