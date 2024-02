Era nell'aria, ma adesso la precettazione è arrivata. Nella mattinata di ieri, venerdì 16 febbraio, il prefetto Claudio Sgaraglia ha comunicato ai sindacati della polizia locale il differimento dello sciopero indetto per martedì prossimo (20 febbraio), quando a Milano è in programma l'ottavo di Champions League tra Inter e Atletico Madrid ma anche il via della Fashion Week.

Lo riporta Il Giorno, precisando che "la decisione di Palazzo Diotti è arrivata a poco più di due giorni dalla riunione in videoconferenza che ha sancito l'ennesima spaccatura tra Comune e rappresentanti dei ghisa". La contesa tra amministrazione e vigili urbani riguarda il possibile cambio delle regole per i turni serali e notturni.