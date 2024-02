Cosa farà l'Inter ora che il Milan ha firmato il rogito per l'acquisizione dell'area San Francesco, lì dove andrebbe a sorgere il nuovo stadio rossonero? Resterà nel 'nuovo' Meazza come unico padrone di casa accettando la proposta di ristrutturazione di Arco Associati o, come pare, resta concentrata sull'operazione Rozzano? Secondo il quotidiano Il Giornale, sono domande al momento senza risposte chiare, che mal celano un rimpallo continuo tra i tre contendenti: Comune di Milano, Milan e Inter. Le malelingue vogliono addirittura che nell'immediato momento in cui l'Inter dovesse decidere di rimanere a San Siro, anche il Milan sarebbe pronto a fare altrettanto. Anche perché il Milan, conferma Calcio e Finanza, ha messo a punto anche una exit strategy qualora il piano per l'impianto di proprietà andasse a monte.

Ma i tifosi rossoneri sono alle prese con dubbi di 'cuore': il vecchio San Siro, costruito dall'allora presidente del Milan Piero Pirelli, può diventare esclusivamente nerazzurro? I milanisti sono pronti a tornare da ospiti? "Se il calcio è un atto d'amore non ci sarebbe partita. Ma, forse, non è più tempo per questi calcoli", la chiosa.