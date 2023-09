Un autentico blitz di poche ore dopo aver mantenuto il riserbo per alcuni giorni: Davy Klaassen è sbarcato ieri sul mondo Inter e lo ha fatto in punta di piedi, in perfetta sintonia con il personaggio. Un'operazione importante al di là delle tempistiche e dei costi bassi, che viene così riassunta da Il Giornale: "Ausilio ha lavorato su Klaassen per mesi ma in una sola notte ha apparecchiato l'affare.

E che affare: arriva gratis dall’Ajax dopo una stagione da 2759 minuti, 10 reti e 3 assist e firma un biennale da 'soli' 1,5 milioni netti a stagione. Non sostituisce Asllani ma copre una eventuale assenza di Sensi, sulla cui tenuta atletica l’Inter conserva dei dubbi".