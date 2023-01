L'addio al termine del Mondiale di Roberto Martinez obbliga il Belgio a cercare un nuovo allenatore. Romelu Lukaku ("Secondo me Henry sarà il prossimo allenatore della Nazionale", le parole rilasciate a Sky Sport) e Toby Alderweireld condividono un'idea ben precisia: Thierry Henry deve diventare il nuovo ct dei Diavoli Rossi. Stando a quanto riferito da HLN, il francese ha mostrato interesse per questo scenario. L'ex Arsenal è stato in due occasioni il vice di Martinez.