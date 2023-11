Il potente e preciso destro da oltre 20 metri di Lautaro Martinez contro il Bologna è la rete dell'Inter più votata dell'ultimo mese. I tifosi nerazzurri hanno scelto di premiare il golazo del capitano nerazzurro attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter: va al Toro la palma di Goal of the month sponsored by Pirelli di ottobre.