Si avvicina il finale di stagione e quindi si comincia a pensare anche a chi potrà andare il Pallone d'Oro del 2023, raccogliendo l'eredità di Karim Benzema. Il portale Goal.com ha stilato un suo potenziale Power Ranking, nel quale ha inserito i 20 giocatori destinati e entrare nella classifica finale. In pole position c'è Lionel Messi, che dopo aver trascinato l'Argentina alla conquista del Mondiale in Qatar potrebbe mettere in bacheca l'ottavo titolo personale. La Pulga precede Erling Haaland, bomber del Manchester City, e Kylian Mbappé del PSG. Sesto il primo rappresentante della Serie A, Victor Osimhen del Napoli.

Nella lista ci sono anche due giocatori dell'Inter: si tratta di Nicolò Barella, accreditato della 16esima posizione e del quale si sottolinea l'essersi imposto come uno dei giocatori dal rendimento più costante, e Lautaro Martinez, che chiude la graduatoria in ventesima posizione ma che potrebbe effettuare una pronta scalata nel caso in cui l'Inter dovesse arrivare a vincere la Coppa Italia e soprattutto la Champions League.