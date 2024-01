Demiurgo del Manchester City che ha vinto tutto, Pep Guardiola è il grande favorito alla vittoria del premio di best coach ai 'Globe Soccer Awards': "Vediamo se vinco io, tutti meriterebbero il premio (in lizza ci sono Ancelotti, Arteta, Inzaghi, Koller, Scaloni, Spalletti e Xavi, ndr). Tanti giocatori del City qui? Questo succede quando si vince tanto a livello di squadra, poi arrivano i trofei individuali. Se non vinci, non ti invitano neanche", la battuta del catalano in esclusiva a Sky Sport.