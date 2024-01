La FIFA ha pubblicato l’edizione 2023 del Global Transfer Report, secondo cui nell’anno che si è concluso da poco è stato raggiunto il record assoluto di 74.836 trasferimenti transfrontalieri. Circa 23.689 (31,7%) di questi trasferimenti hanno riguardato professionisti (uomini e donne). Nel 2023 i club hanno fatto registrare un nuovo record per le spese di trasferimento internazionale, con un esborso combinato che ha raggiunto un totale di 9,63 miliardi di dollari (poco meno di 9 miliardi di euro), con un aumento del 48,1% rispetto al 2022 e superando il precedente record, stabilito nel 2019, di oltre 2 miliardi di dollari.

I primi dieci trasferimenti di giocatori hanno generato da soli più del 10% dell’intero importo speso per i trasferimenti nel 2023. Allo stesso modo, dei 3.279 trasferimenti che prevedevano un corrispettivo, i primi 100 sono stati responsabili di oltre il 45% di tutto il denaro speso per i trasferimenti, con i club inglesi ancora una volta in cima alla lista con 2,96 miliardi di dollari. Anche se il trasferimento più importante economicamente riguarda il Real Madrid e il trasferimento di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Al secondo posto il passaggio di Enzo Fernandez dal Benfica al Chelsea, sul gradino più basso del podio l'acquisto di Harry Kane che è passato dal Tottenham al Bayern Monaco. In lista, al decimo posto, il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle.