Dopo aver partecipato all'assemblea della Lega Serie A, Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno raggiunto Porto su un volo della decollato da Malpensa e atterrato in Portogallo poco prima di mezzanotte. Sull'aereo, racconta Gazzetta.it, c'erano praticamente solo tifosi nerazzurri in trasferta che ovviamente ne hanno approfittato per chiedere autografi e selfie ai due ad seduti nelle prime file.