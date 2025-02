Torna alle cronache il nome di Erick Thohir, tycoon indonesiano ex proprietario e presidente dell'Inter, tornato a fare capolino nel calcio italiano per tentare un ex nerazzurro a sposare la causa indonesiana. L'ex numero uno della Beneamata, oggi presidente della federcalcio dell'Indonesia, vorrebbe convincere Emil Audero, altro ex nerazzurro passato a gennaio dal Como al Palermo di origine italo-indonesiana, a vestire la maglia della Nazionale indonesiana per il Mondiale 2026.

Il classe 1997 non ha mai esordito con l'Italia, elemento che lo mette nella condizione di poter ancora scegliere la maglia dell’Indonesia e che spinge Thohir ad andare in pressing sull'ex doriano, come si legge sulla Gazzetta dello Sport.