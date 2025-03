La sorpresa tra i convocati si chiama Yann Sommer. Il portiere elvetico fa parte della truppa nerazzurra che oggi sarà impegnata nell'andata degli ottavi di Champions a Rotterdam contro il Feyenoord.

"Ha fatto un grande lavoro per esserci, ma qui giocherà ancora Martinez", ha annunciato ieri Inzaghi. Una scelta che - secondo la Gazzetta dello Sport - arriva per due motivi: primo perché non sarebbe stato giusto, anche in termini di gestione dello spogliatoio, mandare in panchina un portiere come lo spagnolo che bene si è comportato; secondo perché Sommer ha comunque bisogno di un po’ più di tempo per essere al top.

In realtà non molto, tant'è vero che potrebbe riprendersi il posto tra i pali dell'Inter già sabato con il Monza. Intanto oggi avrà modo di riassaporare il campo dopo aver accorciato i tempi e non di poco, considerando che si parlava di un rientro dopo la sosta...