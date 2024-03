Il prossimo campionato di Serie A inizierà sabato 17 agosto e prevederà la disputa di tre giornate prima della sosta di settembre, dedicata agli impegni delle nazionali (gare di Nations League). Come riportato da Gazzetta.it, le gare si giocheranno nei weekend del 17-18, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre. L'indicazione era già emersa nelle scorse settimane da via Rosellini ed è stata ufficializzata dal responsabile delle competizioni della Lega, Andrea Butti, durante un intervento a Telelombardia.

La quarta giornata è invece programmata per il weekend del 14-15 settembre e subito dopo inizierà la nuova Champions, la cui prima giornata sarà spalmata su tre giorni (martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19). Per avere gli anticipi e i posticipi dalla quarta giornata in poi sarà necessario attendere il calendario della Champions che la Uefa dovrebbe ufficializzare sabato 31 agosto, il giorno dopo il sorteggio previsto al momento per venerdì 30 ovvero dopo gli spareggi del 27 e 28.