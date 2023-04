Andrea Pinamonti è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. Si sono infatti verificate, come spiega La Gazzetta dello Sport, le condizioni per l'obbligo di riscatto da parte dei neroverdi, che verseranno nelle casse dei nerazzurri circa 20 milioni di euro. L'attaccante, 23 anni, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è a 5 reti in questo campionato.