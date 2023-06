L'idea del stadio del Milan a San Donato Milanese non entusiasma esattamente tutti, in particolare residenti e ambientalisti che questa mattina sono scesi in piazza per esprimere il proprio dissenso.

Andata in scena una manifestazione, cominciata circa alle 10, per far valere le proprie ragioni contro il nuovo impianto del club rossonero. "No al nuovo stadio, ci meritiamo di respirare" si legge in uno degli striscioni più iconici della protesta organizzata dai Verdi di San Donato. "Queste le conseguenze negative elencate - si legge su Gazzetta.it -: stravolgimento dell'intero sistema della mobilità cittadina e sovralocale, congestione da traffico e inquinamento, enorme consumo di suolo e ricorrenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza per gli abitanti".