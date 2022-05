"Resta a Roma". La pagina Instagram di Henrikh Mkhitaryan è stata tappezzata in queste ore da diversi messaggi di tifosi giallorossi che tifano uniti per la sua permanenza nella Capitale, messa in discussione dalla ghiotta offerta, sia a livello economico che progettuale, avanzata dall'Inter negli scorsi giorni. L'armeno, secondo i ben informati, sarebbe a un passo dall'accettare la corte dei nerazzurri che mettono sul piatto un biennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione, una proposta solida anche alla luce del fatto che i Friedkin non vogliono giocare al rialzo partecipando ad aste, stando a Gazzetta.it. Tuttavia, visto che è gratis, i sostenitori della Lupa ci provano sperando di convincere l'ex Arsenal e United a firmare il rinnovo.