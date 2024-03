Sold out come da copione il settore ospiti del Metropolitano di Madrid, dove domani l'Inter si giocherà la qualificazione ai quarti con i padroni di casa dell'Atletico di Simeone. I tagliandi venduti sono poco meno di 3.500 e sono introvabili da tempo - ricorda la Gazzetta dello Sport -. 'Pochi ma buoni' e la presenza nella capitale spagnola non manca.

Insieme ai nerazzurri riversatisi per le vie della città e oltre ai vari tifosi che domani saranno presenti nel settore ospiti del Civitas Metropolitano "ci saranno anche gli sponsor e i tifosi vip nerazzurri che sono partiti oggi con un volo diverso rispetto a quello della squadra, ma comunque organizzato dal club di viale della Liberazione" si legge su Gazzetta.it che rende nota la presenza di Bernardo Mattarella, figlio del presidente della Repubblica, tra i nomi illustri dei partecipanti alla gara. È atteso anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.