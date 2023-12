Così come per Matteo Darmian, anche per Henrikh Mkhitaryan rimarranno attivi i vantaggi del Decreto Crescita. La Gazzetta dello Sport spiega come l'armeno sarà uno degli ultimi giocatori a firmare un rinnovo di contratto prima dell'abrogazione dell'agevolazione che andrà a regime dal 1° gennaio 2024. La mossa dell'esecutivo ha solo accelerato i tempi del deposito in Lega e dell'annuncio ufficiale di un prolungamento annunciato ormai da tempo.

Avendo sistemato la sua situazione contrattuale entro il 31 dicembre, Mkhitaryan e l'Inter potranno continuare a contare su una tassazione agevolataIl nuovo accordo sarà valido fino al 2026,