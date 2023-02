Rete pesantissima quella messa a segno ieri da Romelu Lukaku, al terzo scores stagionale dopo mesi, fin qui, più che turbolenti. "Un gol che, da solo, potrebbe ripagare il ritorno in prestito" del belga osserva la Gazzetta dello Sport che ricorda: "Il Romelu 2.0 per una stagione è costato circa 20 milioni di euro tra prestito (8 milioni più 3 di bonus) e stipendio (circa 12 lordi)", una cifra che si aggira similmente a quella che l'Inter incasserebbe in caso di passaggio del turno. Il passaggio ai quarti di finale di Champions League frutterebbe ai nerazzurri 10,6 milioni, provenienti dalla Uefa, più i vari bonus degli sponsor, ai quali vanno aggiunti gli incassi del botteghino.