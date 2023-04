Periodo di 'stallo' quello che sta vivendo Romelu Lukaku in questo finale di stagione in cui ha ha l'obbligo di tornare protagonista all'Inter per dare una mano alla squadra ad agguantare gli obiettivi prefissati ma anche per tentare di dare una sterzata al suo futuro. Le volontà di Big Rom , inutile sottolinearlo, sono quelle di restare all'ombra della Madonnina, ma anche in caso di 'rinascita' la permanenza in nerazzurro non gode di certezza.

Gli interrogativi che attualmente aleggiano attorno a Inter e Chelsea non rappresentano una carta a favore del belga: né il futuro del club meneghino tantomeno di quello londinese ad oggi sono facilmente decifrabili, a partire dal rebus su chi sarà l’allenatore della prossima stagione di entrambe le squadre come sottolinea la Gazzetta dello Sport. A qualche giorno dall'addio di Potter, che qualche giorno fa aveva detto di 'ammirare' Big Rom, addio dopo il quale si è aperta la parentesi Lampard che si chiuderà a fine stagione, "i candidati principali sono Nagelsmann e Luis Enrique". Nel primo caso "è difficile pensare a un feeling con Lukaku" si legge sulla Rosea che sentenza: "potrebbe riabbracciare con entusiasmo la causa dei londinesi solo in un caso: Antonio Conte alla guida del Chelsea". Nome circolato nelle ultime ore ma che secondo il quotidiano milanese appare oggi un'ipotesi improbabile. "È difficile pensare che Antonio possa tornare in Inghilterra, decisamente più realistica l’ipotesi di una nuova avventura in Serie A - si legge -. Un ritorno all’Inter da parte del leccese, viene da sé, sarebbe una sponda evidente per una permanenza di Lukaku in nerazzurro". Idea che perderebbe quota invece in caso di arrivo di De Zerbi.