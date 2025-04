Se dovesse giocare tutte le partite della stagione, l'Inter rischia di arrivare a 68 gare stagionali. Sarebbero 67 sommando tutte le competizioni (Mondiale per club compreso) ma dato l'equilibrio che regna in campionato non è certo da escludere l'ipotesi dello spareggio per lo scudetto, qualora dovessero arrivare due formazioni in testa a pari punti.

Ai nerazzurri mancano ancora due gare certe di Coppa Italia più l'eventuale finale, altre due di Champions più eventuali tre fra semifinali e finale e le sette al massimo del Mondiale, tra girone e fase ad eliminazione diretta.