Nonostante gli assenti, ottava partita su nove senza prendere gol in questa edizione della Champions League. L'Inter supera 2-0 il Feyenoord e ipoteca i quarti di finale.

La Gazzetta dello Sport fa un parallelo con la stagione quella che condusse a Istanbul. L'ennesima partita senza lo straccio di un gol subito ha portato il totale a 8 su 9, eguagliato il record di clean-sheet in una singola stagione in Champions. "Proprio come quello del 2022-23 che, guarda caso, aveva portato a una finale che ancora lascia addosso rimpianti - si legge -. Il reparto non è solo nettamente il migliore dell’intera Champions (l’Arsenal, secondo in questa classifica, ha raccolto 4 palloni dentro al sacco), ma è pure il biglietto da visita che Inzaghi presenta ai colleghi rivali: lo stesso Van Persie, ieri, elogiava una volta ancora la capacità di resistenza nerazzurra".