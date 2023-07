Non in termini altrettanto perentori, ma la Gazzetta dello Sport si mette in scia sulla notizia della trattativa in dirittura d'arrivo per Lazar Samardzic all'Inter. La Rosea on line parla di primi contatti molto positivi tra i nerazzurri e l'Udinese, con la quale si lavora per ottenere il nazionale serbo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 18 e i 25 milioni di euro, senza citare eventuali contropartite. In due stagioni in Friuli, Samardzic ha collezionato 63 partite di cui 22 da titolare e 7 gol.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!