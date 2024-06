Nei giorni scorsi si è parlato, soprattutto sulla Gazzetta dello Sport, della possibilità che Andrea Pinamonti tornasse all'Inter. Oggi invece la rosea accosta il nome dell'attaccante al Parma neopromosso, una delle ipotesi per il futuro del centravanti. Con lui anche Federico Bonazzoli, di prioprietà della Salernitana ma nell'ultimo anno in A con il Verona.