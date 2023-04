Il Bologna spinge per il rinnovo di Thaigo Motta. Nella giornata di venerdì - racconta oggi La Gazzetta dello Sport tra le sue pagine - dovrebbe arrivare in città il presidente Joey Saputo: si ipotizza un incontro tra le parti prima della gara contro la Juventus. "Sarà lui a chiacchierare (anche) con Thiago Motta oltre che con l’ad Fenucci e il dt Sartori e Di Vaio stesso: sarà solo un primo approccio e probabilmente riceverà una richiesta ben precisa di Thiago, quella di chi - con valide argomentazioni - vuole portare il Bologna nel futuro e più in alto dell’attuale 8° posto.

Sarà appunto un primo “step” per valutare e intavolare - da club e tecnico - i piani per il 2023-24", scrive la rosea. L'ex centrocampista, come noto, è uno dei nomi annotati nella lista degli obiettivi dei dirigenti dell'Inter in caso di divorzio con Simone Inzaghi.