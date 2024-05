A lungo è stato accostato all'Inter, spesso dato anche "a un passo". Invece oggi la Gazzetta dello Sport scrive di un forte interessamento del Napoli per Mario Hermoso, in uscita a zero dall'Atletico Madrid.

Niente rinnovo per il difensore spagnolo e allora, a 29 anni, si aprono le porte di una nuova avventura, magari in Serie A. Ma non nell'Inter. Conte potrebbe spingere per averlo in rosa, ma occhio alle cifre: Hermoso chiede almeno 5 milioni netti a stagione. Inter lontano ricordo, Napoli alla finestra: Hancko, Quarta e Dragusin sono le alternative per De Laurentiis.