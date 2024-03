Un ritorno di Robin Gosens in Italia, dopo l'esperienza all'Inter conclusasi con la finale a Istanbul, sarebbe possibile secondo la Gazzetta dello Sport. A pensare all'esterno tedesco è il Bologna, che fiutando la possibilità di entrare nella prossima Champions League sta valutando possibili rinforzi per la prossima stagione. Ovviamente, per prelevare dallo Union Berlino il giocatore servirà proprio qualificarsi tra le prime quattro (o cinque, vedremo) in campionato, in modo da disporre del budget necessario per finanziare l'operazione.

A spingere per Gosens sarebbe il direttore sportivo dei rossoblu Giovanni Sartori, che ai tempi dell'Atalanta lo prese dall'Heracles vincendo ampiamente quella scommessa. Bisognerà però lavorare sull'ingaggio, che oggi è di poco sotto i 3 milioni a stagione, troppi per i parametri dei felsinei. Inoltre, il tedesco arriverebbe solo in caso di mancato riscatto dal Leicester di Victor Kristiansen, che sta facendo bene in questa stagione. Per trattenerlo bisognerà pagare 14 milioni di euro, in alternativa tutto sul ritorno di Gosens.