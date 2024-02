Prevista per quest'oggi l'audizione di Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, in merito all'episodio del gestaccio rivolto ai tifosi della Roma posti nel settore Tribuna Monte Mario nel corso della partita di sabato all'Olimpico. Ma, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha deciso di vederci chiaro anche sulla 'videochiamata' che Simone Inzaghi avrebbe effettuato nell'intervallo dell'incontro, cosa proibita dai regolamenti, citata da Alessandro Bastoni nel dopopartita ma subito smorzata da Massimiliano Farris, vice del tecnico nerazzurro. Proprio le parole di Farris avevano portato inizialmente Chinè a pensare di non procedere, ma le notizie circolate a mezzo stampa lo hanno fatto propendere per l'approfondimento.

Verranno ascoltate le persone coinvolte, da Bastoni a Inzaghi, a caccia di eventuali conferme ed elementi probatori. Ma si tratta comunque di qualcosa che è poco più di un atto dovuto: difficilmente infatti si otterrà la prova della chiamata proibita.