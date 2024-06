La Gazzetta dello Sport sottolinea una situazione sorprendente in casa Roma: Paulo Dybala potrebbe lasciare la capitale in estate. Senza Champions e senza la convocazione per la Coppa America, la Joya si è riscoperto parecchio deluso e si spalancano le porte dell'addio dopo due stagioni in giallorosso.

Secondo la rosea, sarebbe già arrivata la chiamata di Mourinho per portarlo al Fenerbahçe: il suo sostituto a Roma potrebbe essere Soulé.