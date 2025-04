La Gazzetta dello Sport propone un excursus tra i derby di Milano in Coppa Italia. Il primo confronto è del 15 giugno 1958, davanti a soli 15mila spettatori, finisce 3-2 per il Milan che poi esce ai quarti di finale.

Altri nove confronti tra anni Sessanta e Settanta, con la finale del 3 luglio 1977 che è anche l'unico atto conclusivo del torneo in cui si è giocato il derby della Madonnina. E' anche l'ultima partita di Sandro Mazzola, contro Rivera. Vince il Milan 2-0.

Nel 1980 il Milan è in B ma si gioca il derby in Coppa e vince l'Inter 1-0 con rete di Altobelli, uno dei 56 centri di "Spillo" nel torneo in 94 presenze, tuttora recordman della competizione. Nella stagione successiva finirà 2-2, sempre in Coppa, esordio e gol decisivo di Beppe Bergomi.

Il 1997-'98 è l'anno del 5-0 dei rossoneri all'Inter, mentre nel 2017 finisce ai supplementari con rete decisiva di Cutrone. Quindi si arriva al 2021, con il gol in zona Cesarini di Eriksen: punizione del 2-1 al 97' e festa grande. E' anche la stracittadina della rissa tra Ibra e Lukaku . Sempre in Coppa Italia arriva anche il primo derby vinto da Inzaghi, il 19 aprile 2022: secco 3-0.