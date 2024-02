Non scenderanno in campo oggi, ma saranno protagonisti delle prossime sfide tra Inter e Juventus: sono i giovani talenti che le due squadre hanno mandato a farsi le ossa in altre squadre e che sin qui si sono messi in evidenza. La Gazzetta dello Sport propone un elenco di nomi partendo da Valentin Carboni, oggi attaccante del Monza di Raffaele Palladino, sul quale l'Inter punta a occhi chiusi al punto da rifiutare le avances della Fiorentina e della Premier degli ultimi giorni di mercato. Poi ci sono Gaetano Oristanio e Francesco Pio Esposito, attaccanti di Cagliari e Spezia: progetti importanti in particolare per il secondo, per il quale in Viale della Liberazione hanno previsto un percorso di crescita graduale e non la cessione anche se dovessero arrivare proposte per il suo cartellino.

Infine, Giovanni Fabbian, ormai diventato un cardine dello splendido Bologna di Thiago Motta dove è approdato dopo un passaggio all'Udinese sigillato e poi sfumato per le bizze di Lazar Samardzic: "Fabbian è stato acquistato per 5 milioni la scorsa estate. L'Inter però ha conservato la possibilità di riacquistarlo nell'estate 2025 versando una cifra già prefissata ovvero 12 milioni. In rossoblù da fine novembre sta giocando con notevole continuità e Motta lo ritiene sempre più importate nella sua mediana. Ha fatto un passo in avanti dopo l'ottima stagione a Reggio Calabria. E la sensazione, in viale della Liberazione, è che crescerà ancora", si legge.