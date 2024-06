Yukinari Sugawara, terzino destro giapponese classe 2000, dopo esser finito nell'orbita dell'Inter, è oggetto d'interesse anche dell'Atalanta. Lo scrivono i colleghi di Gazzetta.it, spiegando che il costo non sarebbe troppo lontano dalla decina di milioni di euro. E la volontà dell'Az sembra quella di non voler aspettare troppo per risolvere la questione.