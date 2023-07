Gli addii di Skriniar, Brozovic, D'Ambrosio e quello probabile di Handanovic aprono il rebus fascia in casa Inter. Chi sarà il prossimo capitano? Secondo La Gazzetta dello Sport il favorito è Lautaro Martinez, in vantaggio su Nicolò Barella per questione di anzianità. "L’argentino si è trovato a essere capitano in assenza dei quattro giocatori già nominati ed è stato riconosciuto da tutto il mondo Inter come il nuovo leader, grazie anche all’aura da campione del mondo che aleggiava intorno a lui. Ha vinto il duello interno con Barella, che al momento non è da tagliare fuori dalla corsa. Ma il Toro parte decisamente avanti, per quanto successo l’anno scorso – Nicolò non ha mai indossato la fascia dal primo minuto – e anche per anzianità in nerazzurro: Lautaro è arrivato all’Inter nel 2018, Barella un’estate dopo".

In lizza anche Stefan de Vrij, fresco di rinnovo fino al 2025, ma anche gli interisti Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Questi, secondo la rosea, restano i tre papabili a indossare la fascia 'per esclusione', anche se resta da capire con quale gerarchia. "Ma sono Lautaro e Barella, al momento, a sognarla ufficialmente. Con il Toro avanti: dopo l’anno scorso, non potrebbe essere altrimenti", la chiosa del pezzo.

