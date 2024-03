Giorni di lavoro intenso per Giuseppe Chiné, in questi giorni già impegnato con le audizioni sul video e i licenziamenti in casa Roma, sul caso Milan e sulla questuione Acerbi-Juan Jesus. Secondo La Gazzetta dello Sport è probabile che il brasiliano venga ascoltato già domani.

Il procuratore federale acquisirà tutte le immagini possibili sui fatti di Inter-Napoli e, stando a quanto riportato dalla rosea, non è escluso che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare.