Dopo il forfait di ieri per la sfida di Coppa Italia contro il Parma, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: il piacentino infatti potrebbe riavere uno tra Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu giù sabato prossimo contro il Verona. A renderlo noto è la Gazzetta dello Sport che parla di speranza di poter contare sulla titolarità di almeno uno dei due centrocampisti. L'ex allenatore laziale però non vuole rischiare in vista della finale di Supercoppa italiana, in programma per mercoledì prossimo contro il Milan, ma "dopo il pareggio di Monza, in campionato l'Inter non può permettersi di fare troppi calcoli" si legge sulla Rosea, a conferma del fatto che Inzaghi il rischio lo correrebbe e come. Motivo per il quale uno tra il 20 e il 23 nerazzurro serve non poco per la sfida contro gli scaligeri. A decidere chi dei due ha più chance di scendere in campo sarà il campo di Appiano Gentile, dove venerdì al momento della rifinitura Inzaghi capirà chi dei due gode di condizione migliore. "Stando alle indicazioni arrivate dalle sedute differenziate, il turco sembra più avanti rispetto all'italiano che però tradizionalmente non è facile da tenere a riposo troppo a lungo" si legge.