La Gazzetta dello Sport esalta la stagione di Calhanoglu e ricorda quando al Milan era un incompreso, con i fischi dei tifosi rossoneri. All'Inter, invece, è diventato uno dei più acclamati e non solo per la scelta di vestire il nerazzurro dopo aver detto addio a zero ai cugini. Il turco si è guadagnato la stima di tutto l'ambiente soprattutto con le prestazioni in campo, prima da mezzala e poi, dallo scorso anno, da regista.

Inzaghi gli ha cambiato ruolo e forse la carriera: ora Calha si è imposto come tra i migliori registi al mondo.