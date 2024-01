Nonostante l'arrivo di Buchanan, Denzel Dumfries resta il titolare sulla corsia destra dell'Inter. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha ritrovato l'olandese dopo un periodo di stop e lo ha gettato in campo nel finale dell'ultima gara contro il Genoa. Ora l'ex Psv è pronto a riprendersi il suo posto nell'undici titolare dell'Inter in vista della seconda parte di stagione.

Dumfries, a 28 anni, può essere ancora il titolare per le prossime stagioni e l'Inter da tempo ha avviato i discorsi relativi al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025, ma non sarà facile. L'entourage chiede un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro e bisogna fare i conti anche con il nodo dello stop alle agevolazioni previste dal Decreto Crescita.