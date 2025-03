L'assenza di quasi tutti gli esterni obbliga Inzaghi a qualche esperimento. Oggi, a Rotterdam, Bastoni dovrebbe giocare da quinto a sinistra, alzando il suo raggio d'azione di qualche metro rispetto al consueto e, soprattutto, interpretando diversamente il lavoro sul lato mancino del campo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, comunque, Bastoni è sempre una soluzione e mai un problema. Non a caso, quello di stasera sarà il terzo ruolo coperto in stagione: lui da sempre centrale di sinistra, in Nazionale con Spalletti è stato più che rassicurante in mezzo, a comandare e non a prendere ordini. Stasera sarà l’ago della bilancia di un modulo che resterà 3-5-2 in fase di possesso, ma che potrà facilmente trasformarsi in una difesa a quattro con Bastoni stesso terzino sinistro puro.

Bastoni completerà la connessione sula sinistra probabilmente con Acerbi braccetto e Zielinski mezzala di riferimento.