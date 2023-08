Francesco Acerbi si ferma: l'esperto centrale dell'Inter ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Ma il tipo di problema mette a rischio la sua presenza per la gara di debutto in campionato della squadra di Simone Inzaghi in campionato, quella del 19 agosto a San Siro contro il Monza: secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di assenza di Acerbi pare scontata la titolarità di Stefan de Vrij in mezzo alla difesa, tra Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. In ogni caso la dirigenza sta ancora lavorando per trovare un sesto difensore da dare a Inzaghi.