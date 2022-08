Juve, Inter e Roma, secondo i colleghi del Times, sono i club italiani finiti sotto la lente di ingrandimento della UEFA per non aver rispettato le regole del Fair Play Finanziario. Ma quali saranno le sanzioni? Luca Marchetti di Sky Sport ha provato ad anticipare le decisioni di Nyon: "Non credo che questo sia una novità, Roma e Inter stavano già parlando con la UEFA per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, il vecchio Settlement Agreement - le sue parole -. Dovrebbe essere una cosa simile, probabilmente legata alle liste per l’Europa. In questi ultimi due anni non c’è stato il Fair Play Finanziario, ma adesso è diventato più oggettivo. Comunque non dovrebbero esserci sanzioni troppo gravi".