Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha professato la sua tranquillità rispetto alla lunga fase di digiuno da gol che sta colpendo Lautaro Martinez in Nazionale. i numeri del capocannoniere incontrastato della Serie A con l'Albiceleste sono impietosi e ieri si sono aggiornati in negativo, dopo il 3-0 rifilato dai campioni del mondo a El Salvador, sfida amichevole nella quale il Toro non è riuscito a entrare nel tabellino marcatori nonostante i 90' in campo. Ora l'ex Racing Avellaneda è secco da 16 gare consecutive, "troppo per uno dei migliori attaccanti del mondo, attuale bomber della Serie A d'Italia. Lautaro non segna dal 22 settembre 2022, dall'amichevole con l'Honduras che l'Argentina ha vinto 3-0", si legge su ESPN.

Da par suo, Lautaro, che resta il secondo miglior marcatore nell'era Scaloni dietro Messi 21 reti realizzate in 55 partite, non si è detto preoccupato dalle critiche: "Lascio parlare la gente, questo mi interessa poco perché in ogni allenamento faccio vedere all'allenatore che sono sempre a disposizione della squadra per qualunque cosa. A volte il gol non arriva, ci ho provato e non riusciva ad entrare, ma continuerò a lavorare. Spero che nella prossima partita avrò l'opportunità di segnare, sorridere di nuovo e dimostrare a tutte quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano".