Nonostante le parole rassicuranti del presidente della Liga, Javier Tebas, si allarga la questione emersa nei giorni scorsi in merito ai pagamenti effettuati dal Barcellona nei confronti dell'ex vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale Enriquez Negreira . A svelare nuovi dettagli è il quotidiano El Mundo , che rivela come il Barça abbia mandato ad Enriquez Negreira ben 6.659.488 euro, senza IVA, dal 2001. Si parte da quell’anno con 135.288 euro con la cifra che si alza fino a 139.535 per la stagione 2002/03.

Con l’arrivo alla presidenza di Joan Laporta, anno 2003, i compensi per Negreira aumentano considerevolmente e passano dai 145.758 euro del 2003/04 ai 573.398 del 2009/10. Rapporti che rimangono inalterati anche quando il numero uno del club blaugrana è Sandro Rosell, che resta in carica fino al 2014. In seguito subentra Josep Maria Bartomeu, che, come rivelato sempre da El Mundo, ha versato a Negreira ben 1,6 milioni di euro per presunte consulenze in due anni.