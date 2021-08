I diritti della Serie A venduti anche in Cina: sarà trasmessa sulla piattaforma Migu

Migu ha un servizio IPTV rivolto agli utenti, nonché una piattaforma di streaming mobile

China Mobile Migu ha acquisito i diritti streaming della Serie A in un accordo che coprirà almeno la stagione 2021/22, che prenderà il via nel weekend del 21-22 agosto. La piattaforma trasmetterà le sfide in diretta, oltre a contenuti di supporto tra cui pre e post partita.

La società ha affermato che collaborerà anche con la Lega Serie A per varie iniziative a favore dei tifosi in Cina, anche nei settori dell’e-commerce, della formazione calcistica giovanile e dello sviluppo della cultura dei tifosi e ha fatto sapere, come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, che ha acquisito i diritti per trasmettere in streaming anche la Premier League e la Bundesliga.