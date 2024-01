DAZN ha sfondato il muro dei sei milioni di telespettatori nel corso della 22esima giornata di Serie A spalmata in quattro giornate: per la precisione, si sono sintonizzati 6.186.169 per guardare le dieci partite in programma tra venerdì e lunedì sera. La partita più vista è stata il posticipo domenicale Fiorentina-Inter, che ha fatto registrare oltre 1 milione e 400 mila spettatori; sul podio si sistemano Lazio-Napoli e Juventus-Empoli. Tutti i dati d'ascolto:

Cagliari-Torino* 290.187

Atalanta-Udinese 330.027

Juventus-Empoli 1.066.842

Milan-Bologna* 702.080

Genoa-Lecce* 163.624

Monza-Sassuolo 101.631

Verona-Frosinone 72.293

Zona Gol 231.465

Lazio-Napoli 1.053.270

Fiorentina-Inter 1.455.764

Salernitana-Roma 718.806

*trasmesse anche su Sky