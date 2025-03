Nella puntata di 'Bordocam' dedicata a Napoli-Inter, in onda su DAZN, si pone l'accento anche su alcuni episodi controversi a livello arbitrale. A partire dalla scelta di Daniele Doveri di non ammonire Amir Rrahmani per un calcione rifilato a Marcus Thuram. Una decisione contestata da Lautaro Martinez, che a fine azione va subito a chiedere spiegazioni all'arbitro, il quale risponde dicendogli che è 'come Dimarco' riferendosi alla spallata vigorosa di Dimash assestata a Matteo Politano qualche istante prima. Spiegazione che, neanche a dirlo, non convince per nulla il capitano dei nerazzurri. Qualche minuto più tardi, non appena Doveri è nei pressi della panchina ospite, Simone Inzaghi rincara la dose con il direttore di gara facendo presente che il kosovaro dovesse essere ammonito.

Non è l'ultima protesta di Inzaghi, che dopo lo scontro in area tra Scott McTominay e Denzel Dumfries urla 'E' rigore, è rigore', tenuto a stento dal quarto uomo Colombo. Doveri lascia correre, il VAR non mette becco. Lo stesso film si ripete nell'area dell'Inter, dove Dumfries respinge con il braccio un tiro di Leonardo Spinazzola.