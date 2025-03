La piattaforma DAZN lancia 'Stadi 5.0', unnuovo format avrà come focus dedicato il futuro dei templi del calcio italiano ed europeo, tema fortemente dibattuto e di grande attualità in un momento storico per il calcio italiano che vede le nuove proprietà dei Club incentivare progetti di costruzione e riqualificazione degli stadi. Accanto all’analisi sportiva ed economica, ‘Stadi 5.0' approfondirà anche il ruolo che la tecnologia sta avendo nella trasformazione degli impianti in hub multifunzionali sempre più sostenibili. Il progetto ideato e sviluppato da DAZN vede la collaborazione di ABB Electrification e del portale Calcio e Finanza.

Nella prima puntata, disponibile nelle prossime ore in esclusiva su DAZN, il protagonista sarà San Siro, simbolo delle squadre meneghine e teatro di momenti storici del calcio. Da anni, il futuro dello stadio è al centro di dibattiti sportivi e istituzionali, con progetti di riqualificazione e alternative fuori Milano esplorate dalle Società. Il Comune ha riaperto il dialogo per mantenere lo stadio nell’attuale area, con un progetto di oltre un miliardo di euro per la ristrutturazione e lo sviluppo delle zone limitrofe. Un nodo centrale resta il vincolo storico sul secondo anello del Meazza, il cui destino potrebbe cambiare con l’acquisizione dell’impianto da parte dei club. Il focus poi si sposterà sullo Stadio Olimpico, casa di Roma e Lazio, due squadre con grandi ambizioni ma progetti differenti per parlere anche di impianti all’avanguardia come l’Allianz Stadium della Juventus, il Bluenergy Stadium dell’Udinese e il progetto innovativo dello stadio del Como presentato recentemente. Si viaggerà poi alla scoperta del modello spagnolo, con i grandi esempi dei nuovi stadi di Atlético Madrid, Real Madrid e Barcellona.