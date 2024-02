L'edizione di questo lunedì di Bordo Cam su DAZN è dedicata a Inter-Juventus. Una gara senza grandi polemiche, stranamente per un derby d'Italia, ma con alcuni spunti che si notano ancora meglio da bordo campo, grazie anche all'audio che arriva ai microfoni.

Riguardo all'azione del gol si vede per esempio il movimento fondamentale di Dimarco per portare via Danilo dalla zona in cui s'infila Pavard, fondamentale nell'1-0. Subito dopo la rete Thuram non esulta, qualcuno pensa perché ci possa essere un'irregolarità, in realtà il francese si rende conto subito di non aver segnato lui e risponde "Sì, autogol" a Bastoni che glielo chiede.

Altri elementi di curiosità, il "morso" mimato da Lautaro a Locatelli dopo uno scontro di gioco e l'abbraccio finale tra Rabiot e Dimarco per un'incomprensione avvenuta poco prima: il francese aveva recuperato palla da un raccattapalle in maniera piuttosto "ruvida".

La puntata è disponibile su DAZN.