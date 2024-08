La settimana in corso potrebbe essere determinante per il futuro di Mika Faye. Secondo Sport, il Barcellona ha sul tavolo le proposte di Rennes (11 milioni più bonus per arrivare a 15) e Lille che potrebbe offrire qualcosa in più. Il giocatore vuole un progetto che gli garantisca una crescita, mentre i blaugrana chiedono un'opzione di riacquisto.